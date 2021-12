Tragedia na ulicy Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku. Dwie osoby nie żyją

Jak informuje nas mł. bryg. Mariusz Bladoszewski z KP PSP we Włocławku, w budynku znaleziono dwie martwe osoby. To mężczyzna i kobieta. Aktualnie badane są przyczyny tej tragedii. Na miejscu jest prokurator i policja.Policja zgłoszenie o tragedii otrzymała około godziny 11.40. Rodzina powiadomiła, że w domku jednorodzinnym przy ulicy Obrońców Wisły we Włocławku znaleziono zwłoki.- Z relacji wynikało, że w budynku mogło dojść do pożaru. Wezwane służby ujawniły w pomieszczeniach zwłoki 60-latki i 66-latka. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego, które mają określić przyczynę zgonu - relacjonuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji.

PCz