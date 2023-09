Tragiczne wakacje na plażach w Kujawsko-Pomorskiem. Woda pochłonęła 15 osób!

Mapa Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszarzała. Zielone dotąd oznaczenia strzeżonych kąpielisk straciły barwę, zagasły. To sygnał, że sezon się zakończył i ratownicy zeszli ze stanowisk. Pozostają jednak w gotowości.

Wakacyjny sezon na kąpieliskach skończył się w niedzielą 3 września. W województwie kujawsko-pomorskim oraz w powiecie chojnickim nie działa już żadne kąpielisko, zaś w całym kraju tylko kilka.

- To był tragiczny sezon. 15 utonięć, o 4 więcej niż w ubiegłoroczne wakacje, to sporo. Szczególnie dużo ludzi, co naturalne, pojawiło się nad wodą, gdy tylko po długim okresie chłodu w lipcu, w sierpniu napłynęła fala upałów. Ludzie zaczęli szaleć. Mieliśmy wtedy naprawdę mnóstwo pracy – komentuje Maciej Banachowski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szef Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy.