Tragicznie na drogach Kujawsko-Pomorskiego. Tylko jednej nocy cztery wypadki śmiertelne. Od początku wakacji - 60 Maciej Czerniak

Jeden ze śmiertelnych wypadków miał miejsce w miejscowości Sierzchowo w gminie Waganiec Paweł Cz.

Piesza, motycyklista i między innymi pasażer auta to ofiary wypadków, do których doszło w Kujawsko-Pomorskiem w nocy z 30 na 31 lipca. Bilans ofiar śmiertelnych na drogach regionu od początku wakacji daje do myślenia.