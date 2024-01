Tragiczny pożar w Murowańcu pod Bydgoszczą. Pan Mariusz wciąż w szpitalu, trwają zbiórki na pomoc

Na pomoc rodzinie

Osobne zbiórki uruchomili także dyrektorzy szkół - IV LO i SP nr 63 w Bydgoszczy, do których uczęszczają dwaj chłopcy, poszkodowani w wyniku pożaru. Dzieci liczą 11 i 16 lat. W sieci trwa również zbiórka pieniędzy na remont domu. Jest prowadzona na portalu zrzutka.pl (id: en9t7y).

"Była wyjątkowym człowiekiem z ogromną pasją do nauczanego przedmiotu, zaangażowanym nauczycielem, szanowanym i lubianym. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci..." - informują wstrząśnięci pracownicy szkoły. Pani Małgorzata uczyła języka francuskiego.

Postępowanie w sprawie pożaru

– W pierwszej kolejności skupiliśmy się na jak najszybszym wejściu ratowników do wnętrza budynku. Mieliśmy potwierdzoną informację, że na pierwszym piętrze ma znajdować się kobieta – przekazał st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Kiedy na miejsce dotarli strażacy, jeden z nastolatków był na daszku nad tarasem, z którego ewakuowano go przy pomocy drabiny. Był przytomny i w pełni kontaktowy. Drugi z chłopców nie miał widocznych obrażeń.

Śledztwo w sprawie okoliczności, w jakich doszło do pożaru, trwa. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe. Śledczy mają już wstępny raport biegłego z dziedziny pożarnictwa. Z tych ustaleń wynika, że w domu doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, prokurator jednak zastrzega, że to na razie tylko wstępne wnioski.