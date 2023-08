Tragiczny pożar w Nakle nad Notecią. Jedna osoba nie żyje, to około 40-letni mężczyzna

Piątkowy wieczór okazał się dramatyczny dla mieszkańców z jednej z kamienic przy Rynku w Nakle nad Notecią. O godzinie 22.03 straż pożarna otrzymała wezwanie do pożaru. Do walki z ogniem zadysponowano kilkanaście jednostek straży pożarnej i OSP. Strażacy walczyli z ogniem, ale i starali się obronić sąsiednie kamienice.

W pożarze ucierpiało kilku strażaków z OSP Nakło nad Notecią.

Trzydziestu mieszkańców z szesnastu mieszkań w dwóch sąsiadujących ze sobą kamienicach zostało ewakuowanych. Co istotne, szczególnej opieki wymagały dwie osoby, które miały trudności w poruszaniu się. One trafiły do szpitala, choć nie odniosły żadnych obrażeń - informuje Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Jest niestety ofiara śmiertelna. Pożaru nie przeżył mężczyzna liczący 40 lat.

Gaszenie pożaru trwało aż do rana. W akcji uczestniczyło 16 zastępców straży pożarnej - z Szubina i Nakła.