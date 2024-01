Tragiczny wypadek na S5 w Osówcu pod Bydgoszczą. Zginęło dwóch kierowców i małe dziecko

Przypomnijmy: 13 stycznia wydarzył się wypadek na drodze ekspresowej S5 w Osówcu (gmina Sicienko). Zderzyły się osobowy opel z busem. Oplem kierował 69-latek, był sam. Wszystko wskazuje na to, że to on spowodował wypadek, ponieważ wjechał na "eskę" pod prąd.

- Kierujący oplem astrą, jadąc w kierunku przeciwnym do obowiązującego na tym pasie ruchu, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym mercedesem vito, którym podróżowało pięć osób, w tym dziecko - mówi kom. Lidia Kowalska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowca opla z powiatu bydgoskiego poniósł śmierć na miejscu. Wszystkie osoby jadące busem (kierowca plus czterech pasażerów) zostały przewiezione do bydgoskich szpitali. - Na skutek poniesionych obrażeń, w niedzielę w szpitalu zmarła 4-latka, a w poniedziałek 68-letni kierowca mercedesa - kontynuuje kom. Kowalska. - Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracowali policjanci, zabezpieczając materiał dowodowy.