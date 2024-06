Tragiczny wypadek niedaleko Tucholi. Zginął Arkadiusz Tomiak, ceniony operator filmowy

Napisano tam: "Dziś (10 czerwca - przyp. red.) w tragicznym wypadku samochodowym zginął Arkadiusz Tomiak - wybitny operator filmowy. Do Polskich Nagród Filmowych Orły po raz pierwszy nominowany był w 2001 roku za zdjęcia do filmu "Daleko od okna" Jana Jakuba Kolskiego".

Arkadiusz Tomiak miał 55 lat. Był autorem zdjęć do około 50 filmów, m. in. do "Karbali", "Statystów" czy "Obławy". Był też laureatem Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w latach 2000 i 2016. Za zdjęcia do filmu "dziewczyny z szafy" uhonorowano go Złotą Żabą na festiwalu Camerimage.