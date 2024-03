Tragiczny wypadek samolotu w Bydgoszczy, zginęły dwie osoby. Prokuratura umorzyła śledztwo

Bydgoska prokuratura nie dopatrzyła się winny innych osób, tzw. trzecich, które mogłyby się przyczynić do wypadku lotniczego, do którego doszło 14 lipca 2020 roku. Ustalenia śledczych były w tym zakresie zbieżne z raportem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Analiza komisji została opublikowana już w połowie ubiegłego roku.

Doszło do przeciągnięcia

Samolot był sprawny

Komisja uznała także, że pilot-instruktor miał wprawdzie niewielkie doświadczenie do przeprowadzania tego typu szkoleń, chociaż miał kwalifikacje do prowadzenia maszyn w ramach lotów szkoleniowych.

Samolot był sprawny, zachowała się dokumentacja świadcząca o tym, że przechodził wszystkie niezbędne procedury. Już z pierwszych wniosków PKBWL, ogłoszonych około roku po wypadku wynikało, że maszyna była sprawna.

"W trakcie manewru odejścia na drugi krąg załoga zmniejszyła prędkość poniżej Vmc (minimum control speed with one engine inoperative), co doprowadziło do przeciągnięcia i autorotacji na małej wysokości i zderzenia z powierzchnią lotniska. Po zderzeniu z powierzchnią ziemi doszło do pożaru samolotu" - ustaliła PKBWL.