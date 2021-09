"Trupów lekarzom nie przywozimy" Ratownicy medyczni w Kujawsko-Pomorskiem protestują

Ratownicy walczą o podwyżki, ustawę, urlop i szacunek

W piątek, 3 września z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy nie wyjechało 5 spośród 18 zespołów ratownictwa medycznego. Z końcem sierpnia wszyscy pracownicy kontraktowi z Bydgoszczy, czyli osiemdziesięciu czterech złożyło wypowiedzenia. - Ratownicy byli dobrzy, gdy trzeba było walczyć z pandemią, pracować ponad siłę, gdy nie mieli czasu nawet zjeść kanapki. Wtedy dano drugie wynagrodzenie, a teraz, gdy jesteśmy chwilowo niepotrzebni, chcą, abyśmy wycofali swoje wypowiedzenia - powiedział nam ratownik z Bydgoszczy.

Jak podkreślają ratownicy z którymi rozmawialiśmy, walczą nie tylko o podwyżki, ale także o odpowiednie traktowanie, wprowadzenie ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych oraz o wprowadzenie urlopu szkoleniowego, co miałoby mieć wpływ na lepszą organizację systemu ochrony zdrowia. Obecnie ratownicy medyczni pracują często po ponad 240 godzin miesięcznie, nie należy im się urlop wypoczynkowy, a w przypadku choroby to oni muszą z czterdziestostopniową gorączką obdzwaniać osoby, aby znaleźć taką, która ich zastąpi. - Od dwudziestu lat nie byłem na dwutygodniowym urlopie. Mój najdłuższy urlop to 3 lub 4 dni - powiedział nam ratownik medyczny z Bydgoszczy z dwudziestoletnim stażem pracy w tym zawodzie. Chcieliby także wcześniejszych emerytur, chociaż nie jest to jeden z postulatów protestu. - Proszę sobie wyobrazić 65-letniego ratownika, który znosi kogoś z czwartego piętra. Po zejściu sam będzie potrzebował maski z tlenem - mówił nam ratownik z Bydgoszczy.