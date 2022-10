Trwa budowa przedszkola z odziałem żłobkowym w Górznie. Zobaczcie zdjęcia

Trwa budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Górznie. Przypomnijmy, że - jak pisaliśmy tutaj - obiekt, który powstanie przy Szkole Podstawowej w Górznie ma przyjąć 150 dzieci do przedszkola (6 oddziałów po 25 dzieci) oraz 25 do żłobka. Zgodnie z dokumentacją przetargową, w żłobku zatrudnionych będzie 14 opiekunów, 4 kucharki oraz 2 osoby do obsługi w zakresie utrzymania porządku. Kuchnia będzie wydawać całodzienne posiłki dla 175 dzieci oraz personelu zespołu przedszkolnego oraz dodatkowo dla uczniów sąsiedniej szkoły. Obecnie przedszkolaki w Górznie przebywają w dwóch budynkach, czyli w "starym" przedszkolu (trzy oddziały po ok. 10 - 12 dzieci) i w szkole (cztery oddziały).

Anna Mówińska, dyrektor Zespołu Szkół w Górznie przekazała podczas rozmowy z "Pomorską", że przedszkole i oddział żłobkowy są bardzo potrzebne. Widać to zresztą po liczbie osób chętnych - już przychodzą rodzice maluszków i pytają, czy mogą rezerwować miejsce. Obecnie część matek albo nie pracuje z uwagi na brak możliwości zapewnienia opieki dziecku, albo zapewnia maluszkowi opiekę w żłobku w Brodnicy. Sytuacja matek z gminy Górzno i okolic została znacznie utrudniona po zamknięciu żłobka w Świedziebni wraz z końcem sierpnia 2022 r.