Trwa budowa windy przy budynku urzędu i starostwa w Sępólnie Krajeńskim

Winda w urzędzie

Obecnie osoby na wózkach inwalidzkich mogą dostać się jedynie na parter. Służy do tego specjalna platforma umożliwiająca pokonanie pierwszych schodów. Dotarcie na wyższe kondygnacje jest niemożliwe. Ze względu na konstrukcję budynku nie da się także zbudować windy w jego wnętrzu, stąd decyzja, aby dźwig osobowy został dobudowany do zachodniej ściany gmachu. Prace trwają od maja.

Cała instalacja powinna być gotowa najpóźniej jesienią tego roku. Oprócz osób starszych i niepełnosprawnych z windy będą mogły korzystać także mamy z dziećmi w wózkach. Budowa windy na. ul. Kościuszki kosztować będzie nieco ponad 700 tysięcy złotych. 500 tysięcy to pozyskane przez gminę Sępólno Krajeńskie dofinansowanie z PFRON. Pozostały kwota to wkład z budżetu gminy i powiatu sępoleńskiego.

Zmiany organizacyjne w/przy budynku

Winda w bibliotece

Dźwig osobowy powstanie także w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie. Będzie on gotowy do października tego roku. W odróżnieniu od tego budowanego przy UM i starostwie, będzie to dźwig wewnętrzny. Do jego zainstalowania wykorzystany zostanie istniejący szyb windowy.

Winda w bibliotece ma kosztować 230 tysięcy złotych. Zadanie to jest dofinansowane aż w 98 procentach z rządowego programu Polski Ład.