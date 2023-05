Trwa dyskusja o nowym rozkładzie jazdy autobusów MPK w Inowrocławiu

W dokumencie zwrócono też uwagę, że mieszkańcy Piastowskiego oczekują skrócenia czasu przejazdu pomiędzy ich osiedlem a Rąbinem. Zaznaczono, że likwidacja linii nr 20 wydłużyła osobom chcącym dostać się do szpitala drogę do przystanku. Pasażerowie z rejonu Lipowej, Długiej i Kątnej muszą teraz dojść do przystanku na Łokietka. Tymczasem z poradni specjalistycznych szpitala korzystają w większości osoby starsze.

„Mieszkańcy po godzinie jazdy pociągiem zostali dodatkowo skazani na 30 minutową „wycieczkę„ przez Os. Rąbin do ul. Łokietka. Jeżeli dodamy do tego kilkuminutowe oczekiwanie na autobus czas przejazdu w relacji dworzec PKP-Łokietka jest porównywalny z czasem jazdy pociągu osobowego do Bydgoszczy” - zapisano w uchwale.

W uchwale Zarząd Osiedla Piastowskiego występuje o wprowadzenie konkretnych zmian w nowym rozkładzie jazdy autobusów MPK. Sugeruje, by linia 21 z Łokietka na Rąbin poprowadzona była przez ul. Świętokrzyską do al. Niepodległości z częstotliwością w godzinach szczytu co 20-22 minuty. Pada też propozycja wycofania wjazdu autobusu nr 12 w ul. Łokietka i skierowanie go ulicami: Cegielną, św. Ducha, Krzywoustego do Ziarniaka. Dzięki temu mieszkańcy z każdej części Piastowskiego będą mieli podobną odległość do najbliższego przystanku, z którego przynajmniej raz na godzinę dotrą do szpitala.

Ponadto zarząd wnioskuje, by jeden z autobusów obsługujących linię 27 raz na godzinę zmieniał numer na np. 26 i z ul. Krzywoustego pojechał wpierw na dworzec PKP, a następnie na Rąbin, a w drodze powrotnej jechał z Rąbina na dworzec, a stamtąd na ul.Krzywoustego.