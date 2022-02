Trwa głosowanie na gwiazdę Dni Wąbrzeźna 2022

Dni Wąbrzeźna w 2022 r. mają odbyć się w weekend 10-12 czerwca. – Dni Wąbrzeźna to święto mieszkańców, więc zależy mi, aby to oni czuli się jego współorganizatorami - mówi Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna i dodaje: - Decyzję o tym, kto wystąpi na wąbrzeskiej scenie, władze miasta pozostawiają mieszkańcom.

W związku z tym mieszkańcy otrzymali możliwość głosowania na gwiazdę Dni Wąbrzeźna 2022 r. Głosowanie rozpoczęto we wtorek, 8 lutego o g. 11.16, a potrwa do czwartku, 10 lutego do g. 23.59 pod tym linkiem. Gwiazda, która uzyska najwięcej głosów od mieszkańców zostanie zaproszona do Wąbrzeźna.

Wybierać możemy spośród sześciorga artystów: