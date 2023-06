XXI Nadwiślański Jarmark Staroci w Grudziądzu 16, 17, 18 czerwca 2023

To impreza, która ma już całkiem długą tradycję i jest jednym z wydarzeń od ponad 20 lat towarzyszących obchodom "urodzin" Grudziądza.

Już 21. raz jarmark staroci zorganizowali członkowie Grudziądzkiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej "Pomorze".

Na tegorocznym jarmarku swoje stoiska ma około 40 kolekcjonerów i handlarzy. To sprawia, że "urodzinowy" grudziądzki "pchli targ" jest drugą co do wielkości - po "Jarmarku dominikańskim" - największą taką imprezą w Polsce Północnej.