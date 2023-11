Trwają Olimpijskie Campy Fair Play. „Idea olimpizmu i wartości olimpijskie powinny być istotne w życiu każdego człowieka”

Szkoły, które biorą udział w campach, zostały wyłonione w trzeciej edycji #BieguFairPlayPKOl, w którym udział wzięło aż 709 szkół z całej Polski. Zadaniem uczniów każdej z nich było przygotowanie relacji z biegu. – Tych trafiło do nas aż czterysta jedenaście, więc kapituła miała bardzo trudny wybór. Po długich obradach udało nam się wybrać pięć najbardziej interesujących, które pokazały zaangażowanie i integrację społeczności szkolnej oraz kreatywność uczniów i nauczycieli, a przede wszystkim radość płynącą ze wspólnego podejmowania wysiłku – dodaje Deberny. W obozach sportowych biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych w Cierchach, Strzegocinie, nr 3 w Kozienicach, Kobiernicach i Izabelinie. Pomysłodawczynią ogólnopolskiego biegu według idei fair play jest Hanna Wawrowska – przewodnicząca Rady Fair Play przy prezesie PKOl. Bieg to najprostsza forma ruchu, dlatego dzieci zostały zaproszone do takiej aktywności, która jest naturalna dla każdego.

W trakcie campów ich uczestnicy spotkają się z wybitnymi polskimi olimpijczykami – mistrzynią z Rio de Janeiro w wioślarstwie Natalią Madaj, wicemistrzynią z Tokio i brązową medalistką z Rio de Janeiro w wioślarstwie Agnieszką Kobus-Zawojską, biathlonistką Weroniką Nowakowską, bokserką Karoliną Koszewską oraz brązowym medalistą z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Konradem Niedźwiedzkim.

– Bardzo się cieszę, że mam okazję pokazać uczestnikom campów łyżwiarstwo szybkie i zachęcić ich do uprawiania tej wspaniałej dyscypliny sportu. Idea olimpizmu i wartości olimpijskie to coś, co powinno być istotne w życiu każdego człowieka, niekoniecznie tylko sportowca. To bardzo ważne, że młodzi ludzie mają okazję poznać ten olimpijski świat – mówi Konrad Niedźwiedzki.

– Na sportowcu, który spełnia swoje marzenia i osiąga najważniejsze sukcesy, niejako ciąży obowiązek, by zachęcać młodzież do uprawiania sportu. Cieszę się, że odbywają się takie akcje, bo jestem przekonana, iż dzięki temu duża część dzieci zainteresuje się sportem i będzie bardziej aktywna – dodaje Agnieszka Kobus-Zawojska.