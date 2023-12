Tryb czuwania urządzeń - tabela wyliczeń rachunków. Tyle kosztuje nas zapalona kontrolka OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ceny prądu poszybowały. Dzięki wdrożonym przez rząd osłonom nie odczuwamy tak bardzo wyższych cen, nie zmienia to faktu, ze w niedalekiej przyszłości jest nad nami widmo wyższych cen. Warto już teraz nauczyć się oszczędzać energię elektryczną. Najprostszym na to sposobem jest zrezygnowanie z wygodnego trybu czuwania, który sprawia, ze wyłączone urządzenie ciągle pobiera energię elektryczną. Zobacz ile nas to kosztuje.