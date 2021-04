Trzebcz Szlachecki. Strażacy drugi raz organizują zbiórkę złomu. Na jaki cel? Zdjęcia

Jak mówi prezes OSP Trzebcz Szlachecki, zgłoszenia docierają do strażaków zarówno z Trzebcza Szlacheckiego, jak też z Trzebcza Królewskiego, Unisławia, Bruków Unislawskich, Kijewo Królewskie, czy Kosowizny.

- Zbieramy złom, a następnie sprzedajemy go i fundusze planujemy przekazać na zakup doposażenia ratowników. Będzie to sprzęt ochrony osobistej. Część zebranych pieniędzy przeznaczyć planujemy także na modernizację nowo zakupionego opla vivaro - dodaje Jarosław Kuzioła. - To samochód, który kupiliśmy z funduszy składkowych strażaków za ekwiwalent za nasze wyjazdy bojowe, którzy się zrzekli ich przeznaczając jena samochód. Wspomogli nas też nieocenieni sponsorzy oraz na ten cel przeznaczyliśmy ubiegłoroczną dotację z fundacji Mentor.