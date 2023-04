Trzynasta emerytura 2023 - oto stawki brutto i netto. Mamy tabelę wyliczeń podstawowej emerytury i "trzynastki"

Trzynasta emerytura to zagwarantowany ustawowo dodatek, który otrzymują wszyscy emeryci i renciści, bez względu na wysokość podstawowego świadczenia. "Trzynastka" wypłacana jest od 2019 roku.

Trzynasta emerytura 2023 - takie są stawki brutto i netto

Wysokość trzynastej emerytury jest równa emeryturze minimalnej, która obowiązuje od 1 marca danego roku. W tym roku emerytura minimalna została objęta waloryzacją kwotową - 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Oznacza to, że wzrosła do stawki 1588,44 zł brutto. Na rękę świadczenia będą się nieco różnić. Wyjaśnia to ZUS.

