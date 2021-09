Trzynastu ratowników z lipnowskiego szpitala złożyło wypowiedzenia

Protest ratowników medycznych trwa. Ratownicy wnioskowali o podwyżki, odpowiednie traktowanie, wprowadzenie ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych oraz o wprowadzenie urlopu szkoleniowego, a także o szacunek.

- Teraz jesteśmy niepotrzebni, nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy kompetentni, co chwilę to słyszymy. Gdyby była pandemia uważano nas za bohaterów i nikt nie zwracał uwagi na nasze potrzeby – mówi nam jeden z ratowników. - Rozmowy mogą trwać w nieskończoność, dlatego posunęliśmy się do takiego rozwiązania. Daliśmy szpitalom miesiąc na znalezienie nowych pracowników.

Wypowiedzenia złożyli kontraktowi ratownicy medyczni z powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego, rypińskiego i lipnowskiego, łącznie 111 osób.