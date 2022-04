Trzysta dzieciaków, w tym goście z Ukrainy, na niezwykłej lekcji WF u Moniki Pyrek

„KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to zajęcia, w trakcie których uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. Lekcja trwa dwie godziny, a uczniowie mogą ćwiczyć na wszystkich dostępnych urządzeniach.

– Dziękuje za super zabawę. Wszystko mi się podobało, ale najbardziej kolarstwo i piłka ręczna! Miałam najlepszy wynik z całej grupy – cieszyła się 10-letnia Masha.

Akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Obecna edycja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to już szósty cykl spotkań organizowanych w szkołach podstawowych przez Fundację Moniki Pyrek – byłej lekkoatletki, czterokrotnej olimpijki i wicemistrzyni świata w skoku o tyczce.