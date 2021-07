Tuchola. 62. Dni Borów Tucholskich. Kalendarium imprez - co czeka nas do niedzieli

NOWE Budzą grozę wielu kierowców, a wystarczy wiedzieć, co oznaczają: kontrolki w samochodzie. Sprawdź, co robić, gdy się zapalą

Kontrolki w samochodzie mają funkcje informacyjne oraz ostrzegawcze: dzięki nim nasz samochód prędko poinformuje nas, że coś jest nie tak. Komunikatem będzie jednak jedynie symbol, a my musimy znać jego znaczenie, by wiedzieć, jak się zachować. Jeśli nieprawidłowo zareagujemy bądź zupełnie zignorujemy zapaloną na desce rozdzielczej kontrolkę, możemy doprowadzić do poważnej awarii samochodu, która nie będzie tania w naprawie! Ponadto możemy stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Jesteś pewien, że potrafisz prawidłowo odczytać kontrolki w samochodzie i wiesz, co robić, gdy się zapalą? Niektóre z nich mają kilka znaczeń. Sprawdź, czy na pewno je znasz!