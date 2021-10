Tuchola. Budowa Sokolniczej na sto procent. Dotacja niemal pewna

Sokolnicza w Tucholi - może nawet w tym roku

Sokolnicza w Tucholi - najpóźniej wiosną 2022 r.

Kowalski chciałby podać konkretną datę, ale dziś może zadeklarować, że jeżeli wniosek z listy rezerwowej "wskoczy" w tym roku, to również w tym roku ogłoszony zostanie drugi przetarg. Uważa, że najpóźniej wiosną przyszłego roku Sokolnicza będzie budowana.

- Zależałoby mi oczywiście, by jeszcze w tym roku inwestycja ruszyła - dodaje włodarz Tucholi. - To jest jedna z starszych ulic w Tucholi. Jeżeli opracowujemy dokumentację, to nie po to, by leżała w szufladzie, tylko by te zadania realizować.

Dodajmy, ulica jest w tak złym stanie, że burmistrz na bieżąco dostaje jej zdjęcia od mieszkańców.