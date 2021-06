Tuchola. W tym roku Dni Borów Tucholskich jeszcze będą bez Gwiazd

Kasia Kowalska i Sarsa miały wystąpić w Tucholi rok temu. Przez pandemię ich koncerty przeniesiono na ten rok.... Ale artystki przyjadą dopiero za rok.

- Patrząc na to, co robią inne miasta i samorządy - a te w bezpośrednim sąsiedztwie nie organizują koncertów - podjęliśmy taką też decyzję - mówi burmistrz Tadeusz Kowalski. - Mówię niestety, ale może to słowo "niestety" jednak tu nie pasuje.