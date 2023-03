Tucholscy policjanci na spotkaniach z seniorami - w Śliwicach i młodzieżą - w Tucholi. Zdjęcia

Służba w policji to główny temat spotkania, do jakiego doszło w wczoraj (22.03.2023r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi. Funkcjonariusze przybliżyli młodzieży szkół średnich specyfikę zawodu policjanta. Wizyta uczniów odbyła się w ramach „Dnia Przedsiębiorczości”.

„Dzień Przedsiębiorczości” w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi

„Dzień Przedsiębiorczości” to dla młodzieży szkół średnich okazja, by zorientować się, czy wymarzony zawód jest dla nich odpowiednim wyborem. W KPP policjanci rozmawiali z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi m.in. o procesie rekrutacji do policji. Przedstawili test sprawności fizycznej, dokumenty, który są wymagane podczas złożenia podania o przyjęcie do służby. Podkreślali, że warto wstąpić do policji, gdyż jest to ciekawa i interesująca służba, która daje między innymi stabilne, stałe zatrudnienie, wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego oraz szeroki katalog specjalizacji.