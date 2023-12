„Turniej Tenisa Stołowego - gramy dla dzieciaków z domu dziecka” w szczytnym celu. Zobaczcie zdjęcia

Organizator imprezy - firma Nitro-Chem, do gry zaprosiła sympatyków tego sportu ze spółek z sektora obronnego należących do grupy PGZ z woj. kujawsko-pomorskiego, samorządowców, przedstawicieli wojska, bydgoskiej drużyny harcerskiej oraz przedstawicieli mediów bydgoskich .

Prezenty trafią do dzieci już już 12 grudnia. Organizatorzy mają nadzieję, że dostarczą dzieciom wiele radości. - We współpracy z panią dyrektor stworzyliśmy listę tego, co dzieci chciałyby otrzymać - opowiadała Marta Kwaśniewska, specjalistka do spraw marketingu firmy Nitro-Chem. - Wśród wymienionych rzeczy znalazły się praktyczne rzeczy; kolorowa pościel czy ręczniki. Przy współpracy z naszymi partnerami zapełniliśmy tę listę. Ponadto zdecydowaliśmy, że każde dziecko otrzyma dodatkowy prezent, coś tylko dla siebie. Dowiedzieliśmy się wszystkiego o ich zainteresowaniach i pasjach, więc te podarki będą bardziej osobiste i powinny sprawić dzieciakom dużo radości.