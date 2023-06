Tutaj na Kujawach i Pomorzu potrzebują do pracy sezonowej na lato 2023. Znamy oferty i stawki!

- Mam kilku stałych pracowników, którzy przychodzą każdego roku, ale to za mało, by ogarnąć całą plantację, muszę więc posiłkować się nowymi osobami, a z tym jest duży kłopot - nie kryje w rozmowie z „Pomorską” hodowca truskawek z powiatu inowrocławskiego. - Kiedyś płaciłem od koszyka, ale wtedy znajdowałem w nim zielone owoce. Młodzi zbierali szybko, byle raz dwa zapełnić koszyk. Często miałem też zdeptane truskawki. Teraz płacę za godzinę, 24 zł brutto. To nie jest mało wziąwszy pod uwagę, że w tym roku truskawki są wyjątkowo tanie. Nie będzie na nich takiego zysku jak rok temu. Praca nie jest może łatwa, trzeba przyjść o godzinie 4.00, jak to do zbiorów. Do tej roboty nie garną się już nawet obywatele Ukrainy, z którymi w poprzednich latach nie było problemu.