Tych gwiazd programu Sanatorium Miłości nie ma już z nami. Emocjonalne pożegnania [2.06.2023]

Z Janiną Busk zaprzyjaźniła się Wiesława Kwiatek, jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu.

- Jestem w rozpaczy i czuję wielką pustkę. Nina była dla mnie jak siostra. Tak zapisałam ją w telefonie. Dzwoniłyśmy do siebie niemal codziennie i godzinami gadałyśmy o wszystkim. Miała bardzo pozytywne podejście do życia, świetne żarty i taki optymizm, którym zarażała innych. Była dla mnie lekarstwem na smutki. Nie dociera jeszcze do mnie to, że już nie odbierze telefonu, i nigdy nie wykasuję jej numeru - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Wiesława Kwiatek.