Tych rzeczy nie można prać w pralce. Mogą się zniszczyć, a nawet zepsuć sprzęt [lista]

Takie błędy popełniamy najczęściej podczas mycia włosów. Przez to się nie układają

Złe nawyki podczas robienia prania mogą doprowadzić do zepsucia sprzętu, a także wyższych rachunków za prąd i wodę. Ponadto dochodzi do niszczenia ulubionej odzieży. Jeśli chcemy jak najdłużej cieszyć się sprawnym sprzętem, powinniśmy przestrzegać kilu podstawowych zasad użytkowania, które nie są zapisane w instrukcji obsługi.

Kluczową kwestią jest segregacja! To nie tylko oddzielenie ubrań w różnych kolorach, ale i materiałów, z jakich są wykonane. Wrzucenie do jednego prania dżinsów z jedwabistą, a przy tym jaskrawą sukienką może się źle skończyć... Istnieje lista tkanin, które wymagają specjalnego traktowania. Kaszmir, wełna, koronki to tylko niektóre z nich.