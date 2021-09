Tyle bonów turystycznych w wakacje wykorzystali rodzice z naszego regionu

a

- Córka właśnie wyjechała na trzydniową wycieczkę szkolną do Krakowa i Wieliczki. Atrakcji mają co niemiara. Dzieciaki zachwycone, a my - rodzice - również. Jak się okazało, za wycieczkę można było zapłacić bonem turystycznym. Wcześniej go nie wykorzystaliśmy z mężem, bo pensjonat nad morzem, który sobie wybraliśmy w lipcu, nie honorował bonów - opowiada pani Marika z Bydgoszczy.

Bon turystyczny 2021. Ile już bonów aktywowano?

Pierwszy boom na tegoroczne wyjazdy z bonem przyniosły maj i czerwiec, tuż po zniesieniu obostrzeń w branży turystycznej. Na koniec czerwca liczba aktywowanych bonów w Polsce wyniosła ponad 2 mln i ponad 640 mln zł zrealizowanych płatności.

Zainteresowanie bonem nie słabło przez całe wakacje. Tylko w ciągu 2 miesięcy liczba aktywacji wzrosła do 3 mln, a 2,6 mln płatności zrealizowanych za pomocą bonu przyniosło już łącznie ponad 1,7 miliarda zł, z czego ponad miliard wpłynął tylko w okresie wakacyjnych miesięcy. Z wypoczynku z Polskim Bonem Turystycznym skorzystało już 5 mln dzieci.