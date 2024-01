Tyle czasu mają seniorzy na poinformowanie o zmianie adresu czy konta. Inaczej świadczenie wróci do ZUS

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia.

- Jeśli zrobi to w ostatniej chwili, to może zdarzyć się, że świadczenie wróci do ZUS-u ze względu na nieczynne już konto bankowe czy nieaktualny adres- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak dodaje, jeśli nowa dyspozycja przekazywania emerytury czy renty wpłynie do Zakładu z odpowiednim wyprzedzeniem, to ZUS zdąży dokonać zmiany od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie zmiana danych dotyczących przekazywania pieniędzy nastąpi od następnej wypłaty. Dlatego, zanim emeryt czy rencista zdecyduje się zamknąć dotychczasowy rachunek bankowy i otworzyć nowy powinien upewnić się, czy ZUS zdąży dokonać aktualizacji od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie jego świadczenie trafi na nieczynne konto, bank zwróci je do ZUS-u, a senior będzie musiał dłużej poczekać na wypłatę świadczenia. .