Tyle miasta z Kujawsko-Pomorskiego wydają na administrację. Zobacz które urzędy są najbardziej oszczędne

- Zestawienie wydatków na administrację jest ciekawe, bo dla każdego szefa urzędu może być pomocne w spojrzeniu na własną jednostkę w porównaniu do innych, podobnych, a dzięki temu materiałem do refleksji i wewnętrznego audytu. Można sobie np. zadać pytanie, dlaczego wydajemy więcej od innych, czy jest to uzasadnione i czy prowadzi do zadowalających nas efektów – informują autorzy rankingu.