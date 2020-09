Tyle można dorobić do emerytury i renty z KRUS. Nowe stawki od 1 września 2020

Od 1 marca 2020 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1.200,00 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.400,00 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 120,00 zł). Kwota rolniczej emerytury podstawowej po waloryzacji od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%). Została podwyższona z urzędu do 1.200,00 zł. Do 1.200,00 zł nie zostały podwyższone m.in. emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze).