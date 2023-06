Tyle można zyskać, przechodząc na emeryturę w lipcu. Oto wyliczenia lipcowych emerytur

Oznacza to, że ZUS powiększa oszczędności na naszym koncie o wskaźnik waloryzacji. W tym roku był on na rekordowym poziomie - 14,4 procent.

1 czerwca rozpoczęła się waloryzacja kont wszystkich ubezpieczonych. Dzieje się tak, by składki, które odprowadzamy nie traciły na wartości. Taki proces ma miejsce zawsze raz w roku - w czerwcu.

Jak informuje "Fakt", osoba, która do tej pory miała zaoszczędzone na emeryturę 400 tysięcy złotych, w lipcu będzie mieć o 14,4 procent więcej pieniędzy, czyli dodatkowe 57 tysięcy. To ważne informacje dla osób, które chcą w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Lepiej z wnioskiem poczekać do lipca, gdyż wtedy świadczenie będzie wyższe.