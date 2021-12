Tyle pieniędzy będą dostawać emeryci od stycznia 2022 - wyliczenia. Zobacz stawki emerytur bez podatku

Stawki abonamentu RTV w 2022 r. Znamy wysokość opłat za radio i telewizję. Zobacz, kto nie musi płacić abonamentu RTV

Abonament RTV trzeba co roku zapłacić. Poznaliśmy wysokość opłat i stawki na 2022 rok. Wyniosą tyle samo, co w 2021. Ile będzie do zapłaty za radio, a ile za...