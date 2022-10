Tyle wyniesie minimalna pensja w 2023 roku. Takie będą zasady dwóch podwyżek pensji w roku

Minimalna pensja 2023. Mamy stawki

Rządz przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Podwyżka będzie wypłacana w dwóch etapach. Pierwszy już w styczniu 2023 roku - szczegółowe informacje prezentujemy w poniższej galerii.

- Wzrost płacy minimalnej zapewni bezpieczeństwo finansowe Polakom. Nie dopuścimy do sytuacji, kiedy wypłata nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Podwyżka jest naszą odpowiedzią na oczekiwania pracowników - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 stycznia 2023 roku pensja minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3600 zł. To o 590 zł więcej, niż w obecnym roku, w którym wartość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł.

Płaca minimalna w 2023