Tyle wynosi odprawa emerytalna i rentowa. Sprawdź wysokość i kryteria przyznawania

Kto ma prawo do odprawy emerytalnej i rentowej?

- Do odprawy emerytalnej lub rentowej mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, a także wyboru. Nie ma znaczenia z czyjej inicjatywy i w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy. Prawo do takiego świadczenia nie jest też zależne od charakteru umowy ani też od stażu pracy u danego pracodawcy – wyjaśnia Katarzyna Sędziak z Zielonej Linii 19524, Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia.

Komu odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje?

Odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje, jeśli pracownik uzyskał już takie świadczenie. Ma ono bowiem charakter jednorazowy. Gdy zatrudnionemu przyznano odprawę rentową, a następnie przeszedł on na emeryturę, wówczas nie otrzyma drugiej odprawy. Podobnie jest z emerytami, którzy ponownie podejmują zatrudnienie, ale już skorzystali z odprawy. Wówczas kończąc pracę, nie mają prawa do kolejnej odprawy. Odprawa emerytalna lub rentowa nie przysługuje też tym, którzy uzyskali prawo do renty lub emerytury, ale kontynuują zatrudnienie. Odpraw nie otrzymają także osoby uprawnione do pobierania świadczenia przedemerytalnego lub renty rodzinnej.

Informacja o wypłaceniu pracownikowi świadczenia powinna być zawarta w świadectwie pracy.