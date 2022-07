Tylko cztery klasy pierwsze w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi!

Dzisiaj ogłoszono wyniki naboru do Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. Ponad połowa ubiegających się o przyjęcie nie znalazła się na liście przyjętych do pierwszych klas.

Listy przyjętych wywieszono przed południem. Emocje sięgały zenitu. Liceum to ważny moment w życiu młodego człowieka. Przejęte dziewczyny, które miały dobre wyniki, ale nie zostały przyjęte, płakały. Sytuację bardzo przeżywają też rodzice. Starają się zachować spokój, ale doskonale zdają sobie sprawę, że to kluczowe rozstrzygnięcie dla ich dzieci.

Do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi przyjęto 140 uczniów, ale aż 145 osób znalazło się na drugiej liście - tych, których nie zakwalifikowano. - Przyjęliśmy 140 uczniów, bo mam zgodę organu prowadzącego na cztery klasy - informuje Waldemar Ptak, dyrektor szkoły. - Mieliśmy 285 kompletów podań. Większość pierwszego wyboru, ale były też drugiego i trzeciego wyboru. Klasy I mają liczyć po 36 uczniów, w tym 35 pierwszaków i po jednym uczniu powtarzającym klasę.

Zaważamy, że aż połowa młodych ludzi (a nawet więcej) została odesłana z kwitkiem. To dużo! - mówimy do dyrektora.

- Na dzisiaj tak to wygląda - odpowiada dyrektor Ptak. - Ze względu na to, że nie ma miejsca w szkole.

By dostać się do liceum w Tucholi, trzeba mieć aż 122 punkty!

Dyrektor przyznaje, że by dostać się do liceum, trzeba było uzyskać aż 122 punkty. To bardzo dużo. W liczbie 140 przyjętych są osoby, które uzyskały najwyższą punktację. Jest w niej też grupa dwudziestu kilku osób, które wskazało tucholski ogólniak jako drugi wybór. Ale miały bardzo dużo punktów i się dostały. Nie jest wykluczone, że znajdą miejsca w szkołach swojego pierwszego wyboru i wtedy do piątku, 22 lipca, nie potwierdzą przyjęcia w Tucholi. To by oznaczało, że część miejsc mogłaby się zwolnić, dla tych, którzy się nie dostali. W sąsiednich Chojnicach wyniki do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone w czwartek, 21 lipca. - Jak kogoś przyjmą do Filomatów czy do Andersa w Chojnicach, to może zrezygnować z nauki w naszym liceum - ocenia dyrektor.

To jednak nie jest takie pewne, bo nie jest jasne, czy uczniowie ostatecznie zdecydują się dojeżdżać do szkoły w Chojnicach.

- 22 lipca będziemy wiedzieć, kto do nas przychodzi - mówi dyrektor. - U nas deklaracje woli składa się do 22 do godz. 15.

W tym roku nabór dotyczy dwóch roczników - dzieci urodzonych w 2007 r. i 2008 r. - od stycznia do czerwca. Praktycznie, jak słyszymy, jest to niemal podwójny nabór. Sytuacja się skumulowała. - Miejmy nadzieję, że z organem prowadzącym jakoś uda się nam znaleźć rozwiązanie, które zadowoli rodziców - mówi dyrektor.

Rodzice pukają do sekretariatu - mają możliwość składania odwołania. Najpierw do komisji rekrutacyjnej, która wyjaśni, dlaczego jest taka sytuacja, a następnie do dyrektora. Warto je składać, bo sygnalizują one oczekiwania rodziców, że ich dzieci chcą się kształcić właśnie w Tucholi.

Jest szansa na piątą klasę pierwszą w liceum w Tucholi