U szczytu aktorskiej kariery miała świat u swych stóp! 2022 Rokiem Poli Negri w naszym województwie.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z przypadającą w tym roku 125. rocznicą urodzin Poli Negri postanowił dla uczczenia tej wybitnej aktorki ogłosić rok 2022 w województwie kujawsko – pomorskim Rokiem Poli Negri. To przecież polska królowa Hollywood!

Pola Negri urodziła się w Lipnie 3 stycznia 1897 r. jako Apolonia Chałupiec. Jej ojciec był półkrwi Cyganem i przywędrował na ziemie polskie ze Słowacji. Nazwisko Chałupiec jest już spolszczoną wersją jego nazwiska, aczkolwiek w metryce figuruje Chałupec. Jednak żyjący krewny Poli Negri, wnuk rodzonego brata jej ojca, Pawła, nosi nazwisko Igor Chalupec. Powrócono zatem do pierwotnego brzmienia.

Wielka kariera Poli rozpoczęła się w Warszawie, gdzie 25 grudnia 1914 r. w kinie „Urania” odbyła się premiera jej pierwszego filmu „Niewolnica zmysłów”. Ogromny talent w połączeniu z niebywałą wprost pracowitością przynosiły sukces za sukcesem. Najpierw podbiła Berlin, by w wieku zaledwie 25 lat stać się królową Hollywood. U szczytu sławy zarabiała milion dolarów rocznie, a kochał się w niej sam „boski” Rudolf Valentino.

W uznaniu jej zasług w zakresie kultury i światowej kinematografii Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z przypadającą w tym roku 125. rocznicą urodzin Poli Negri, postanowił ogłosić rok 2022 w województwie kujawsko – pomorskim Rokiem Poli Negri.

Pamięć o Poli w jej rodzinnym mieście udało się przywrócić dzięki grupie pasjonatów, którzy założyli Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri. Za ich sprawą powstała izba pamięci, poświęcona wielkiej aktorce, a od kilkunastu lat odbywa się Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”, który przyciąga miłośników dobrego kina i aktorskie sławy. Co roku „Politkę”, festiwalową statuetkę, otrzymuje dobrze zapowiadająca się aktorka bądź aktor młodego pokolenia.