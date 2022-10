Uczestnikiem programu "Jeden z dziesięciu" był Wacław Kropiński z Tucholi

Wacława Kropińskiego w Tucholi nie trzeba przedstawiać. To wieloletni prezes Hydrotor, dziś zastępca przewodniczącego rady nadzorczej tej spółki i przewodniczący rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi.

W programie "Jeden z dziesięciu" sam siebie przedstawił jako emeryta z Tucholi, z zawodu ekonomistę, z zainteresowaniami takimi jak finanse i sport. Niestety, nie zmierzył się z żadnym pytaniem ze sportu. Prawidłowo odpowiedział na cztery pytania. Pierwsze - północ na międzynarodowych mapach określana jest przez literę "N". Kolumna to oczywiście pionowy rząd liczb albo liter. Adaptacja to przystosowanie utworu literackiego do wystawienia na scenie albo sfilmowania. Aleksander Ford wyreżyserował film "Ulica Graniczna".