Uczniowie SP nr 1 w Chełmnie na egzaminie ósmoklasisty. Matematyka 2023. Zdjęcia

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie zebrali się przed godz.9 w hali sportowej Wodnik, przy szkole. Wchodząc każdy z nich musiał podpisać się na liście obecności. Następnie losowali miejsce i zasiadali w ławkach. Na egzamin uczniowie mogli przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki - również linijkę.

Egzamin Ósmoklasisty to egzamin, którego nie można nie zdać, nie ma minimalnego wyniku, jednak każdy chcąc ukończyć szkołę podstawową - musi do niego podejść. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty - jakie przedmioty, ile punktów?

Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut. Było to około 20 zadań opartych na dwóch tekstach (pierwsza część arkusza) oraz wypracowanie na temat do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie (druga część arkusza). W pierwszej części arkusza uczeń może zdobyć 25 pkt (w tym ok. 50 proc. za zadania otwarte), w drugiej części arkusza – 20 pkt. Łączna liczba punktów do zdobycia: 45.

Egzamin z matematyki potrwa 100 minut. Tu łączna liczba zadań to około 19 (15 zadań zamkniętych, od 3 do 5 zadań otwartych). W sumie do zdobycia będzie 25 punktów (15 punktów za zadania zamknięte, 10 pkt. za zadania otwarte).

Ostatni egzamin, z języka obcego, potrwa 90 minut. Pięć części arkusza, w tym zadania na słuchanie, a łączna liczba zadań to około 14. Zadania otwarte: co najmniej jedno w każdej części (w tym praca pisemna). W sumie jest do zdobycia 55 punktów.