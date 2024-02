- Sierżanci Marcin Grobelny i Kamil Szmatuła zareagowali błyskawicznie - mówi podkom. Tomasz Bartecki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie. - Po szybkim dotarciu do poszkodowanego, przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ 53-letni mieszkaniec gminy Strzelno był nieprzytomny, nie reagował na bodźce zewnętrzne.

- Policjanci w pierwszej kolejności zapewnili drożność dróg oddechowych oraz stabilizację głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa - mówi podkom. Tomasz Bartecki. - Na szczęście po kilku minutach mężczyzna odzyskał świadomość.

Funkcjonariusze do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali jego funkcje życiowe, a rozmawiając z nim nie dopuścili do utraty przytomności. Następnie przekazali 53-latka pod opiekę ratownikom medycznym, którzy przewieźli go do szpitala celem hospitalizacji.