Uderzyli w dystrybutor na stacji pali w gminie Inowrocław i uciekli. Byli nietrzeźwi

- Z informacji wynikało, że srebrny mitsubishi porusza się po okolicy. Wszystkie policyjne patrole otrzymały informację, by zwracać uwagę na taki pojazd. Podczas patrolowania pobliskiego terenu funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego zauważyli poszukiwany samochód, w którym była kobieta i mężczyzna. Policjanci wylegitymowali ich i ustalili, że to oni wcześniej mieli "kontakt" z dystrybutorem. 24-letnia kobieta w chwili kontroli była nietrzeźwa i miała blisko półtora promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że była też poszukiwana celem ustalenia miejsca pobytu oraz do sprawy prowadzonego postępowania dotyczącego kierowania w grudniu ubiegłego roku pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jednak nie wszystko. Patrol ujawnił także przy niej niewielką ilość suszu roślinnego, który po zbadaniu testerem okazał się marihuaną - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka.