UFO na polu w Kujawsko-Pomorskiem? Mieszkańcy byli zaniepokojeni: "Myślałam, że zwariowałam!"

- Zaniepokojony jestem - skontaktował się z nami jeden z Czytelników. - Na polu w Tarkowie Dolnym koło Nowej Wsi Wielkiej spadł nieznany obiekt. Czy to było UFO? Na miejscu działały służby w białych i żółtych kombinezonach z jakimiś detektorami, w asyście jakichś mężczyzn w garniturach oraz mundurach z kominiarkami na twarzach i karabinami

Tarkowo Dolne to miejscowość w gminie Nowa Wieś Wielka, tuż przy granicy powiatu bydgoskiego z inowrocławskim. Przejeżdżający Drogą Krajową nr 25 byli w czwartek (21 marca) świadkami niecodziennego widoku. Na polu wokół obiektu przypominającego mały statek kosmiczny kręciło się wiele osób.

- To jakaś firma, bodaj związana ze skupem samochodów, nagrywała sobie reklamę - uspokaja Lidia Kowalska, rzecznik prasowy bydgoskiej Policji. - Rzeczywiście, z tego, co można obejrzeć na filmikach nagranych przez kierowców, wyglądało to "kosmicznie". Widać taki był pomysł na reklamę i - trzeba przyznać - że wywołało to spore zainteresowanie.