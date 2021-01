Ujemny przyrost naturalny w gminie Szubin. Tak złych danych nie było od lat

Szubiński magistrat upublicznił dane statystyczne za 2020 r. dotyczące demografii. Wynika z nich, że w ub. r. zmarła rekordowa liczba 253 mieszkańców gminy Szubin. Tak złych danych nie było od lat. W ostatnich pięciu latach umierało rocznie w gminie Szubin mniej osób: od 201 do 241.

Przyrost naturalny od lat był na plusie. W 2015 r. były to 73 osoby, w dwóch kolejnych latach 64. Tąpnięcie nastąpiło w 2018 kiedy to przyrost naturalny w gminie spadł do poziomu 7 osób na plusie. Ale już w kolejnym roku było lepiej – plus 29. W ub.r. nastąpiło załamanie. Po raz pierwszy od lat więcej osób zmarło niż się urodziło.

W 2020 r. na świat przyszło 232. dzieci, a zmarły 253 osoby. Przyrost naturalny spadł do poziomu minus 21 osób. Dużo!