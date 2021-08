Ulewne deszcze utrudniają budowę boiska w Teodorowie, ale czasu jest jeszcze sporo!

Trwa drugi etap modernizacji gminnego boiska w Teodorowie w gminie Wielgie. Powstanie teraz pełnowymiarowe boisko główne, trybuny i ogrodzenie. Pozostanie jeszcze budowa zaplecza dla sportowców oraz chodników.

Modernizacja gminnego boiska w Teodorowie w gm. Wielgie została podzielona na trzy etapy. W pierwszym powstało boisko treningowe, na którym rozgrywane są obecnie mecze. Trwa drugi etap prac, w którym zostanie wybudowana pełnowymiarowa płyta boiska głównego z systemem nawadniającym. Wykonawcą została firma z Torunia. Zakres robót zakłada jeszcze budowę trybun na 300 osób oraz wykonanie ogrodzenia. Prace powinny się zakończyć do 15 października br. Teraz utrudniają je ulewne deszcze, ale pozostaje mieć nadzieję, że pogoda się ustabilizuje.

- Koszt realizacji tego etapu wynosi 1 mln 400 tys. zł – mówi Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie. – Otrzymaliśmy tu dofinansowanie w wysokości 95 proc. wartości zadania ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Sami nie bylibyśmy w stanie go zrealizować. Wcześniej występowaliśmy o udzielenie dotacji do ministerstwa sportu, ale nigdy nie dopisało nam szczęście.

Pozostanie trzeci etap prac, zakładający budowę pomieszczeń dla sportowców, magazynu na sprzęt sportowy, parkingu i chodników. – Termin rozpoczęcia tej ostatniej inwestycji jest uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych – kontynuuje wójt Tadeusz Wiewiórski. – Cały czas liczymy na wsparcie z budżetu państwa. Gdy się uda ją zrealizować powstanie nowoczesny kompleks sportowy, który będzie wizytówką naszej gminy.

Warto dodać, że w gminie działają dwa prężne kluby piłkarskie – UKS Mustang Wielgie oraz GLKS Wicher. Szczególnie kobieca piłka nożna stoi na wysokim poziomie i piłkarki z Mustanga są liczącą się drużyną, której nigdy nie wolno lekceważyć.