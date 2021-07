Ulica Pokrzywnickiego i Leśna w Sępólnie Krajeńskim wyremontowana, droga w Piasecznie będzie w wakacje [zdjęcia]

Ulica Pokrzywnickiego została zbudowana praktycznie na nowo.

– Powstała nowa nawierzchnia z kostki polbrukowej, nowe chodniki, pojawił się tam też ciąg pieszo-rowerowy – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Cała ulica ma długość 320 metrów. Inwestycja kosztowała 870 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty stanowi pozyskane przez gminę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Roboty drogowe zakończyły się również na osiedlu Leśnym. Wyremontowana droga to trakt prowadzący do kompleksu sportowego, ale przede wszystkim droga dojazdowa do osiedla mieszkaniowego. W przyszłości planuje się tam także budowę basenu. Obok jest również stacja benzynowa.