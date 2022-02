Ulica Zaciszna w Grudziądzu do remontu. Będą utrudnienia w ruchu!

Kalendarzowa zima w pełni, ale ta za oknem przypomina raczej wczesną wiosnę, więc drogowcy postanowili rozpocząć remont ulicy Zacisznej w Grudziądzu. Dla kierowców oznacza to utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu.

Remont ulicy Zacisznej w Grudziądzu ma ruszyć we wtorek (15 lutego). A to oznacza, że:

Ulicę Zaciszną remontować będzie firma Strabag, która jako jedyna stanęła do przetargu i go wygrała. Za przeprowadzenie inwestycji zażądała 1,250 mln zł. To kwota o 250 tys. zł wyższa niż na remont Zacisznej chciało wydać miasto, ale postanowiono brakującą kwotę dołożyć i przetargu nie powtarzać.