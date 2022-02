Przebieg S5 podzieli południową część Gminy Grudziądz? Domy do wyburzenia. Jest taki wariant. Wójt Rodziewicz: - Nie ma mojej zgody!

Samorządowcy z gmin powiatu grudziądzkiego otrzymali kilka dni temu z firmy projektowej budownictwa komunikacyjnego wariantowe przebiegi trasy S5. Biuro zaznacza że są to "orientacyjne i wstępne przebiegi" oraz że będą one podlegać szczegółowym analizom, konsultacjom oraz uzgodnieniom.

Na jeden z proponowanych wariantów przebiegu S5 wójt Gminy Grudziądz, Andrzej Rodziewicz zareagował stanowczym "vetem". Mowa o tzw. "zielonym wariancie", który rozpoczyna się przy węźle autostradowym "Grudziądz" i dzieli południową część Gminy Grudziądz na pół i... wiązać się będzie z wywłaszczeniami gdyż trzeba będzie wyburzać domy! Wariant ten przebiega przez kilka sołectw: Pieńki Królewskie, Biały Bór, Zakrzewo, Piaski, Turznice aż po Skarszewy. - Absolutnie na ten wariant nie ma mojej zgody, gdyż wejdzie on w zabudowę mieszkaniową! - alarmuje wójt Rodziewicz. - Będę robił wszystko, aby został on odrzucony.

Wójt daje zielone światło na czerwony wariant

Jest jeszcze jedna propozycja biura projektowego, która przebiega też przez południową część Gminy Grudziądz, ale nie koliduje z zabudową mieszkaniową. Ten odcinek biegnie po obrzeżach, ale koniecznym do wybudowania byłby węzeł przy Górze Klęczkowskiej. To tzw. wariant czerwony. - Ten jest do zaakceptowania, bo omija domy mieszkańców - podkreśla Andrzej Rodziewicz.