Ulicami Lipna przeszła Droga Krzyżowa. Wzięło w niej udział wielu wiernych! Małgorzata Chojnicka

Wzorem lat ubiegłych ulicami Lipna przeszła Droga Krzyżowa, w której wzięło udział wielu wiernych. Tym razem wyruszyli po mszy świętej w kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika, by dojść do kościoła Wniebowzięcia NMP. Szli kapłani z obydwu lipnowskich parafii, ministranci, strażacy ochotnicy, mieszkańcy miasta i okolic. Zmieniały się osoby do niesienia krzyża, który stawiano podczas kolejnych stacji, by wsłuchać się w wielkopostne rozważania Drogi Krzyżowej.