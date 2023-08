UMK - czekają jeszcze miejsca na bardzo atrakcyjne kierunki. Sprawdź liczbę miejsc

Do tego czasu należy zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym oraz dokonać opłaty.

W Toruniu internetowa rejestracja na większość kierunków studiów objętych drugim naborem potrwa do 13 września. Wcześniej zamknięte zostaną zapisy na kierunki artystyczne - konserwację i restaurację dzieł sztuki (8 września) oraz architekturę wnętrz i malarstwo (12 września).

W turze uzupełniającej pozostało jeszcze 40 miejsc na kierunku analityka medyczna. Szczęśliwcy mogą też liczyć na wolne miejsca na dietetyce oraz farmacji, ale ich liczba będzie zależała od rezygnacji osób, które mają inny priorytet.

Wyniki pojawią się w systemie na indywidualnych kontach 18 września o godz. 14:00. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą musiały dostarczyć komplet dokumentów od 19 do 21 września – jest to niezbędny krok na drodze ku przyjęciu na studia.

Szczegółowy harmonogram uzupełniającej tury rekrutacji na studia stacjonarne jest dostępny w niezbędniku dla kandydatów, dostępnym na stronie .